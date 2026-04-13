Gökçek’in ‘müjdesi’ yoksulu vurdu: Yoksulun suyu yüzde 10 pahalanacak

AKP Milletvekili Osman Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin su tarifesine yaptığı zammı Ankara İdare Mahkemesi’ne taşıdı.

Gökçek’in başvurusunu değerlendiren mahkeme, konut ve iş yerlerine yapılan zammın iptaline hükmetti.

Gökçek, mahkeme kararının ardından yurttaşlara mesaj göndererek, “Zammın iptalini müjdeli”.

ABB kaynakları, Gökçek’in müjde olarak duyurduğu iptal kararının faturasının yoksul yurttaşa kesileceğini belirtti.

İptal kararı ile dar gelirlilerin kullandığı indirimli tarifenin ortadan kalkacağı kaydedildi.

ABONELERİN YÜZDE 66’SI

Ankara’da, 1 milyon 128 bin abonenin suyun metreküpünü yüzde 10 indirimli şekilde, 46 TL’den kullandığı bildirildi. Gökçek’in başvurusu ile alınan yargı kararının ardından Ankara’daki abonelerin yüzde 66’sının doğrudan etkileneceği ve su kullanım bedellerinin yüzde 10 zamlanarak metreküpünün 51 TL’ye çıkacağı aktarıldı.

ABB’den yapılan açıklamada, mahkemenin, “ASKİ suyu pahalı satıyor” gerekçesiyle iptal kararı aldığının altını çizilerek, şu ifadeler kullanıldı:

“Yani mahkeme, ‘Su fiyatı yüksektir’ dememekte, bu düzenlemenin meclis kararıyla değil, ilgili mevzuatta öngörülen yöntemle yapılması gerektiğini belirtmektedir. Ancak sonuç değişmemektedir. Suya zammı iptal ettirdiğini söyleyen Osman Gökçek’in sözleri gerçeği yansıtmamaktadır. İşin aslı dar gelirlinin kullandığı indirimli tarifeyi ortadan kaldırarak suyun daha pahalıya kullanılmasına neden olacaktır.”

ABB’DEN HATIRLATMA

ABB’nin açıklamasında öte yandan, şu bilgiler paylaşıldı:

"2014–2017 yılları arasında Ankara’da suyun metreküp fiyatı 1,7–1,8 dolar seviyesindeydi.

2019–2022 döneminde bu rakam 1 doların altına düşürülmüştür.

Bugün ise yaklaşık 1,02 dolar seviyesindedir.

Yani tüm maliyet artışlarına rağmen Ankara’da su, geçmiş döneme göre hâlâ daha düşük bir seviyede sunulmaktadır."