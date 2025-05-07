Gökçek’in peşkeş çarkına çomak: Kocatepe ve Ankara evi boşaltıldı

Mansur Yavaş idaresindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, Melih Gökçek’in ABB Başkanlığı döneminde Nevin Gökçek’in vakfına 10 yıllığına verilen Kocatepe Kültür Merkezi’ni vakıftan geri aldığı öğrenildi. Nevin Gökçek’in onursal başkanlığını yaptığı SOS Vakfı’ndan geri alınan taşınmazın ardından, Gökçek dönemine ait çok sayıda yeni usulsüzlük iddiası da gün yüzüne çıktı.

SOS Vakfı’nın, Gökçek döneminde belediyeden aldığı ve kiraya verdiği iş yerleri için dudak uçuklatan tutarlarda kira topladığı belirlendi. İncelemelerin ardından vakfın, yalnızca üç işyerinden 2025 yılı için 1 milyon 815 kira bedeli aldığı tespit edildi. Vakfın, 1,8 milyon TL’lik kira gelirine karşın ABB’ye yıllık yalnızca 685 bin TL kira ödediği bildirildi.

ANKARA EVİ ARTIK ABB’NİN

Tespit edilen usulsüzlükler bunlarla da sınırlı kalmadı. Gökçek’in görevden alınmasından yalnızca 13 gün önce, SOS Vakfı’na kiraladığı Ankara Evi de tahliye edildi. Ankara’nın Çamlıdere ilçesindeki iki katlı ev için vakfın belediyeye aylık yalnızca 569 TL kira ödediği bildirildi.

SÖZLEŞMEYE RİAYET YOK

Melih Gökçek döneminde, belediyeye ait 11 iş yeri ve tesis, piyasa koşullarının çok altında bedellerle SOS Vakfı’na 10 yıllığına kiralandı. 2013 yılında imzalanan sözleşme kapsamında Kocatepe Kültür Merkezi’ndeki konferans, seminer ve sergi salonları ile ticari alanlar da vakfın kullanımına sunuldu. Vakıf, kira sözleşmesi 3 Aralık 2023’te sona erse de tesisi sözleşme süresinin tamamlanmasından 16 ay sonra boşalttı. CHP’li Mansur Yavaş başkanlığındaki ABB, yürüttüğü çalışmaların ardından Kocatepe Kültür Merkezi’ni SOS vakfından alabildi.

FAHİŞ GELİR

Gökçek’in eşinin vakfına kamu kaynakları ile sağlanan ayrıcalığa son verilmesinin ardından gözler, Aralık 2021’de hazırlanan bilirkişi raporuna çevrildi. Bilirkişi, vakfın kullandığı alanların toplam kira değerine yönelik aylık 1 milyon 315 bin TL’lik tespite karşın vakfın ABB’ye yıllık yalnızca 400 bin TL kira ödediğini kayda geçirdi. SOS Vakfı’nın yalnızca Kocatepe’deki bir iş yerini aylık 180 bin TL’ye üçüncü kişilere kiralayarak fahiş gelir elde ettiği de bilirkişinin tespitleri arasında sıralandı.

ABB’DEN TAHLİYE DAVASI

ABB, sos vakfına kira bedelinin tespiti ve usulsüz kullanımı gerekçesiyle iki ayrı dava açtı. Bu kapsamda 14 Mart’ta, “Akde muhalefet” gerekçesiyle tahliye, 31 Mayıs’ta ise “Kira tespiti” davası başlatıldı. 23 Ekim’de yapılan keşifte, bilirkişi heyeti bazı alanların sözleşmeye aykırı şekilde kullanıldığını belirledi. Bilirkişi tespitlerine göre, özellikle depo olarak tahsis edilen bazı bölümler, kafe ve restorana dahil edilerek kullanıldı.

VAKFA KIYAK TAHSİSLER

Melih Gökçek döneminde SOS Vakfı’na kiralanan, vakfın ise üçüncü kişilere kira karşılığı kullandırdığı bazı yerler, şöyle kaydedildi:

>> Kafe

>> Kitap Evi

>> Düğün Salonu

>> Konferans Salonu

>> Sergi Salonu

>> Eski Halk Ekmek Binası (Ticarethane)

SOS’A PARSEL PARSEL

Kocatepe Kültür Merkezi’ndeki işyerlerinin yanı sıra, SOS Vakfı’na kiralanan diğer bazı yerler de şöyle listelendi:

>> Hacıbayram: Belediye Çarşısı’nda üç adet iş yeri

>> Hacıbayram: Hükümet Caddesi’nde kafe

>> Dikmen Vadisi: Reşit Nuri Sokak’taki bina,

>> Kocatepe: Kocatepe Çok Katlı Otoparkı Üstü Çarşı

>> Mavi Göl: 1628 araç kapasiteli Mavi Göl Otoparkı

>> Sıhhiye: 944 araç kapasiteli Yenişehir Çok Katlı Otopark

>> 50. Yıl Parkı: 593 araç kapasiteli 50. Yıl Otoparkı

VAKIF VERGİDEN MUAF

SOS Vakfı, 2012 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile aldığı, “Kamu yararına çalışan vakıf” statüsü nedeniyle vergi ödemiyor. Vakfın başkanlık görevini, Gökçek döneminin Kent Estetiği Daire Başkanı Adil Öksüz’ün yeğeni Ömer Öksüz yürütüyor.