‘Gökçek’in robotu yaptırılmış!

Melih Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde 801 milyon dolar harcanan Ankapark için yapılan yeni bir harcama daha belirlendi. Melih Gökçek’in, “Turist rekoru kıracak” iddiasına karşın talep görmediği nedeniyle kapatılan tesis için yapılan harcama, “Bu kadarı da olmaz” dedirtti. 2013 yılında Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisine tartışmalı şekilde inşa edilen Ankapark, beklenilen ilgiyi göremeyince kapatıldı. Girişlerine kilit vurulan tesis, Ankara’nın göbeğinde koca bir hurda yığını halini aldı.

Tesisle ilgili yapılan israf harcamalarının bir yenisi daha belgelendi. ABB kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ankapark’ın tanıtımı için Melih Gökçek’e benzeyen bir robot sipariş edildi. 2013’te 66 bin dolar ödenen robotun güncel maliyeti 2 milyon 331 bin TL olarak hesaplandı. 4 Aralık 2014’te kesilen fatura karşılığı ödemesi yapılan konuşan robot, Gökçek’in makamına götürüldü. Robotu gören Gökçek’in, ‘‘Bu bana benzemiyor’’ dediği öne sürüldü. Robot ardından Ankapark Tanıtım Çadırı’na taşındı. Çadırın ardından robot, depoya kaldırıldı.

Ankapark için satın alınan ancak kurulumu yapılmayan oyuncakların maliyeti 4 milyon 12 bin 243 dolar olarak hesaplandı. Başkent’in göbeğinde hurda yığını halini alan tesise alınan ancak depoda bekletilen oyuncakların güncel değerinin ise 141,7 milyon TL olduğu belirtildi. Tesiste kurulan oyuncakların alım maliyetinin ise 31 milyon 25 bin 705 dolar olduğu kaydedildi. Oyuncaklar için harcanan paranın güncel değeri ise 1 milyar 95 milyon TL olarak kayıtlara geçti.

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FAHİŞ ÖDEME YAPTI

Ankapark’taki dinozor maketleri için fahiş ödeme yapıldığı da yıllar sonra yapılan incelemelere takıldı. Gökçek’in 2013’te 98,4 milyon TL ödediği dinozor maketlerinin alındığı Çinli firmanın bugün aynı dinozor maketlerini 31,8 milyon TL’ye sattığı görüldü.