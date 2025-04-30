Gökçek’in sağır odası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bazı toplantılarında jammer (frekans kesici) kullandığı iddiaları iktidar tarafından sürdürülürken eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek’in “sağır odası” gündeme geldi.

CHP Lideri Özgür Özel, İmamoğlu’nun bütün programlarına içerisinde sinyal kesici bulunan çantanın taşındığını belirterek amacın “Yasadışı dinlemeleri engellemek” olduğunu söyledi. Tartışmaların ardından Emniyet Genel Müdürlüğü, "Belediye başkanları ve belediyeler, jammer kullanabilecek kişi, kurum ve kuruluşlar arasında sayılmamaktadır” açıklaması yaptı.

ÜÇ KAT SES YALITIMI

İmamoğlu’nun katıldığı toplantılarda sinyal kesici kullanılmasına yönelik tartışmalar akıllara, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek dönemindeki “sağır oda” uygulamasını akıllara getirdi. 31 Mart 2019’daki yerel seçimlerin ardından AKP’den görevi devralan CHP’li ABB yönetiminin incelemeleri ile tespit edilen odaya karşı sessizlik, “İktidar, Gökçek’in usulsüzlüklerine sağır” yorumlarına neden oldu.

ABB kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ABB Başkanlık katındaki makam odasının arkasında, duvar döndürülerek içine girilebilen özel bir bölüm bulunuyor. Kapının arkasında bir oda ve devamında lavabo yer alıyor. Lavabonun yanında ise ikinci bir oda daha olduğu belirtiliyor.

İkinci odanın, tamamen kapalı olduğu ve odadan koridora gizli çıkış bulunduğu kaydediliyor. İki odanın arasında ise “Odacık” olarak nitelendirilen ufak bir yer daha bulunuyor. Odada elektrik düğmesi olmadığı ve üç kat ses yalıtımı olduğu ifade ediliyor. Odanın dışarıya asla ses geçirmediği, dışarıdaki seslerin de odaya girmediği savunuluyor.

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YERLİKAYA’DAN ‘İFTİRA’ YANITI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İBB’ye yönelik ikinci dalga operasyonlar ile "jammer (frekans kesici) ve kamera bantlama" tartışmaları üzerinden kendisini eleştiren CHP Lideri Özgür Özel'e yanıt verdi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin açıklamasını paylaşan Yerlikaya, "Yakın koruma polislerimizin kameraları bantla kapatma gibi bir görevi yoktur. Seni koruyan polislerimiz dahil hiçbiri cebinde bant taşımaz. Söylediklerin alçak bir iftiradır" dedi. Konuya ilişkin Emniyet açıklamasında da, Koruma Eğitim Akademisi'nde ve eğitim müfredatında "bant taşıma ve bantlarla kamera kapatma" uygulamasının yer almadığı ifade edildi.

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‘OYUNCAK’ SAVUNMASI YAPMIŞTI

ABB başkanlığı görevinden, herhangi bir gerekçe belirtilmeksizin istifa ettirilen Melih Gökçek, “Sağır oda” olarak adlandırılan odanın, “Oyuncak deposu” olarak kullanıldığını iddia ediyor.