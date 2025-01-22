Gökçek’in usulsüzlük dosyaları tozlandı

İktidarın CHP’li belediyelere yönelik mali ve hukuki yaptırımları her geçen gün daha da sertleşiyor. İstanbul Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atanmasının ardından Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da “yolsuzluk” iddiasıyla tutuklandı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkındaki sözleri nedeniyle soruşturma açıldı. Ancak tüm bunlar yaşanırken eski Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Melih Gökçek dönemine ait 97 suç duyuruyla ilgili adım atılmadığı ortaya çıktı.

Muhalefetin, “AKP, 31 Mart 2024’ün rövanşını almaya çalışıyor” sözleriyle değerlendirdiği CHP’li belediye başkanlarına yönelik operasyonların ardından gözler, AKP dönemine ait usulsüzlüklere çevrildi. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Turpun büyüğü heybede” diyerek yeni operasyonların sinyalini verirken ABB’de Gökçek dönemine ait yapılan suç duyurularına kayıtsız kalınması, “Turpun büyüğü Ankara’da. Gökçek’in usulsüzlüklerine neden sessiz kalınıyor” sorularına yol açtı.

TOZLANAN DOSYALAR

BirGün’ün edindiği bilgilere göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li yönetiminin 31 Mart 2019 tarihi itibarıyla gerçekleştirdiği incelemelerin ardından hazırlanan ve savcılığa ulaştırılan suç duyurusu dosyaları toz tuttu. Henüz hiçbir dosya için soruşturma izni alınamazken soruşturma izni alınamayan bazı dosyalar için Danıştay’a itiraz başvurusunda bulunulduğu belirtildi.

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SOYLU’DAN İZİN YOK

Ankapark için yapılan suç duyurularına, dönemin İçişleri Bakanı Soylu’nun izin vermediği kaydedildi. Savcılığa bildirilen bazı işlemler ise şöyle sıralandı:

• Ankara’da teleferik yapımını üstlenen şirkete, usulsüz iş artışı ile haksız süre uzatımı sağlandı. Yüklenici firmanın ihale dosyasını önceden ele geçirdiği de öne sürülürken şirkete iş artışları ile birlikte toplam 43 milyon TL ödeme yapıldığı belirtildi.

• 2012 yılında 9 milyon TL’ye özelleştirilen ABB iştiraki BEL-YA şirketinin ederinin, 26,7 milyon TL olduğu tespit edildi.

• Osmanlıspor’a 25 yıllığına bedelsiz devredilen Yenikent Stadı için belediye bütçesinden bir yılda 2 milyon TL harcandı.

• Anket A.Ş.’ye manuel terapist olarak alınan Moldova uyruklu Ana A.’nın başkanlık konutunda görevlendirildiği belgelendi. Ana A., Gökçek istifa etmeden bir ay önce başkanlık konutundan şirkete gönderildi.

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FETÖ’YE RANT

• Kamuya ait bir taşınmaz, bilinçli ve planlı şekilde alınan meclis kararları ve imar değişiklikleri ile FETÖ mensuplarına hukuka aykırı şekilde verildi.

• ANFA’nın 2015 yılında 1,7 milyar TL’ye ihale ettiği bir işte belediye, 576 milyon TL zarara uğratıldı.

• Tatlar Arıtma Tesisleri’nin yenilenmesi gerekçesiyle ABB Meclisi’nden toplam 536 milyon TL borçlanma yetkisi alındı ancak bu para ilgisiz başka işler için kullanıldı.

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KAMU ZARARI 45,7 MİLYAR TL

Ekim 2017’de görevinden istifa ettirilen Melih Gökçek ile ilgili yapılan incelemelerin sonucunda savcılıklara iletilen suç duyurularının toplam sayısının 97 olduğu bildirildi. Usulsüzlük suçlaması ile hazırlanan dosyalardaki toplam kamu zararının güncel değerinin 45 milyar 978 milyon 787 bin 945 TL olduğu ifade edildi.