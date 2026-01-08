Gökçekler’den kaçak malikâne

Ankara’daki 600 milyon TL değerinde villa ile gündeme gelen Osman Gökçek’in ardından bu kez de İzmir Narlıdere’de bulunan ve Gökçekler’e ait olduğu tespit edilen bir malikâne tartışma yarattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Melih Gökçek’in oğlu Ahmet Gökçek’in eşine ait olduğu belirtilen İzmir’deki malikânenin güncel değerinin 300 milyon TL’ye yakın olduğu kaydedildi. Yetkili kurumlar, İzmir’in Narlıdere ilçesinde yer alan yapının, hiçbir aşamada inşaat ruhsatı almadığını ve kaçak olduğunu belirledi.

KAYIT YOK

Süreç, parsel sahipleri tarafından yapılan, “Numarataj” başvurusu ile açığa çıktı. Edinilen bilgiye göre, ilgili belediye yapının kaçak olması nedeniyle parsel sahiplerinin talebini reddetti. Numarataj ve adres kaydı bulunmayan yapının Adres Kayıt Sistemi’nde tanımlı olmadığı, su ve elektrik aboneliği açılamadığı bildirildi. Yetkili kurumlardan alınan bilgilere göre, yapı için ada-parsel ya da şirket adına herhangi bir yasal abonelik kaydı da bulunamadı.

Yapı sahiplerinin, İmar Kanunu’nun Geçici 16’ncı maddesi kapsamında Yapı Kayıt Belgesi aldığı ancak belgenin hukuki koruma sağlamadığı belirtildi. 30 Ocak 2019 tarihinde beton dökümü sırasında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince tutanak tutuldu. Tutanağın ardından bin 751 metrekarelik ruhsatsız yapı için 18 Mart 2019 tarihinde mühür zaptı düzenlendi. 26 Mart 2019 tarihli Narlıdere Belediyesi Belediye Meclisi kararıyla yapı sahiplerine bir aylık süre tanındı.

Süre sonunda yapının mevzuata uygun hâle getirilmemesi üzerine 8 Ağustos 2019 tarihinde yıkım kararı alındı. Yıkım kararından önce, 30 Temmuz 2019 tarihinde yapının yapı kayıt belgelerinin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından resmen iptal edildiği de kaydedildi. Yapıya yönelik idari para cezası kesildiği, cezanın 16 Ocak 2024’te ödendiği öğrenildi. Ancak ödemenin, yıkım kararını ortadan kaldırmadığı dosyanın hâlen Fen İşleri Müdürlüğü’nde yıkım sırası beklediği aktarıldı.

Yapının tamamlanmış halinin görüntüleri de ortaya çıktı. Gökçek ailesinin kaçak malikanesinin piyasa değerinin 300 milyon TL’ye yakın olduğu hesaplandı.