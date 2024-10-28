'Gökdelenden düşerek öldü' denilen Arslan'ın notları ortaya çıktı

Türkiye'de son yıllarda kadın cinayetleri gündemden düşmezken yeterince caydırıcı cezalar faillerin cesaret almasına yol açıyor.

Geçtiğimiz günlerde Ankara'da bir şüpheli kadın ölümü daha meydana geldi. Binicilik eğitmeni Iraz Semanur Arslan, 20 Ekim akşamı kentin Çankaya ilçesi Konutkent Mahallesi'ndeki gökdelende, arkadaşı Ferhat D.'nin oturduğu 43'üncü kattaki evin penceresinden 'düşerek' hayatını kaybetti.

Evde bulunan Ferhat D. ile Ezgi Ö. (31) gözaltına alınıp ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ferhat D, Semanur Arslan'ı tanımadığını, olay sırasında başka odada olduklarını ve dışarı çıktıklarında onu göremediklerini söyledi.

NOT DEFTERİ ORTAYA ÇIKTI

Ezgi Ö. ise Arslan'ın, erkek arkadaşı ile problemleri olduğunu ve sürekli ağladığını iddia etti. Semanur Arslan'ın ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında cep telefonunun incelenmesi, otopsi ve toksikoloji raporlarının sonuçları bekleniyor.

Semanur Arslan'ın, ölmeden önce not defterine yazdıkları ortaya çıktı. Semanur Arslan'ın el yazısı ile yazdığı notta, "Hayırla ve sağlıkla çok param var ve zenginim. İhtiyacım olan bütün güce, saygıya, sevgiye ve güvene sahibim. Güvendeyim, etrafımdaki kötü herkesten arındım. Annem beni koşulsuz ve sonsuz seviyor. Mutluyum ve bütün yardıma ihtiyacı olanlara yardım edecek güce sahibim. Çok zenginim; çünkü vücudumun her uzvu sağlıklı, temiz ve güvende" ifadeleri yer aldı.

"ARKADAŞI İLE TARTIŞMIŞ"

Anne Elif Karaca, olay günü Arslan'ın eve geldiğini arkadaşı Ezgi Ö’nün de yanında olduğunu belirterek, "10 dakika kaldılar. ‘Kapadokya’ya gideceğiz, onun arabası var, onunla gideceğim annecim, yarın da döneceğim’ dedi. Daha sonra sürekli aradım, kızıma ulaşamadım. Pazar günü akşam haberi geldi. Notlarında hayallerinden bahsetmiş. ‘Annem beni koşulsuz seviyor’ demiş. Yavrum tabii ki anneler koşulsuz sever. Ben çocuğumu istiyorum, ben yavrumu istiyorum. O gün akşam o evdeyken taksi çağırmış. Evdekiler ifade vermişler olaydan sonra. Ferhat D. ifadesinde, 'Kız arkadaşım Ezgi Ö. ile tartıştılar. Sonra kız arkadaşım Ezgi Ö. odaya gitti, kapıyı kapattı. Ben de onu teselli etmek için yanına gittim, kapıyı kapattım. O ara ben odaya gitmeden önce kızın taksi çağırdığını duydum. Daha sonra ses kesilince biz taksi çağırdı ve gitti diye düşündük. Odadan çıktık. Çıktığımızda bütün eşyaları salondaydı. Biz de otoparka aramaya indik' demiş. Çıplak ayakla benim kızım nereye gider? Benim kızım otoparka niye insin? Benim kızımın arabası yok. Benim kızım öyle bir şey yapsa neden taksi çağırsın evine dönmek için?" diye konuştu.

Fotoğraf: Elif Karaca

"KIZIMIN DÖNMESİNE İZİN VERMEDİLER"

Elif Karaca, kızı Semanur’un hayat dolu olduğunu anlatarak, "Bana 'Sana çok güzel bir hayat kuracağım. Sana çok güzel bir gelecek vereceğim' derdi. Böyleydi benim kızım. Notlarda çok güzel açıklamış, çok güzel yazmış. Hayallerini anlatmış. Ne olduğunu bilmiyorum. Sadece bildiğim tek şey var, ben ölüyorum. Ben kızımı istiyorum. 8 yıldır profesyonel olarak binicilik eğitmeniydi. 2 defa attan düştü, kaza geçirdi yaralandı. Hep ondan korkuyordum. ‘Anneciğim ne olursun bir gün attan düşersin, bir şey olur’ diyordum. Keşke attan düşseydi. Son geldiğinde hızlıca çıktılar. Bana ‘Anneciğim yarın döneceğim’ dedi. Ama dönemedi. Benim kızımın dönmesine izin vermediler. Benim kızım mümkün değil intihar etmez. Hayat dolu bir çocuktu. Benim kızım asla intihar etmedi" dedi.

AİLE TEHDİT EDİLİYOR

Olayın basına ve kamuoyuna yansımasının ardından aile, henüz bilinmeyen kişi veya kişilerce tehdit edilmeye başlandı. Iraz Semanur Arslan'ın ölümüyle ilgili tüm detayların açığa çıkarılmasını isteyen aile, olayın üzerinin örtülmesinden endişeli.

ARSLAN, YAKIN ÇEVRESİNE TEHDİT EDİLDİĞİNİ SÖYLEMİŞ

Ailenin avukatı Can Lafçı, Semanur’un olay günü gökdelene kendisinin gittiğini söyleyerek, "Bize göre bu olay basit bir kaza ya da intihar değil. Kesinlikle cinayet olduğunu düşünüyoruz. Tabii şu anda elimizde somut bir delil yok; ama çevresiyle, kardeşiyle ve arkadaşlarıyla olan görüşmelerde karakterine dönük birtakım araştırmalar yaptık. Kesinlikle intihar edecek bir insan değil. Ölüm anından bir süre önce taksi araması yaptığı yönünde bir bilgi var. Semanur’un telefonu henüz çözülebilmiş değil. Emniyet tarafından telefonu çözüldüğünde muhtemelen bu telefon görüşmeleri de ortaya çıkacak. Eğer böyle bir durum tespit edilirse, intihar edecek bir kişinin taksi çağırmayacağı malumunuz. En önemlisi de ölümünden bir süre önce kardeşine takip edildiğini, korktuğunu ve tehdit edildiğini söyleyerek bazı insanların ismini veriyor. Şu anda soruşturma gizli olduğu için o insanların ismini açıklayamıyoruz; ama savcılık tarafından takip ediliyor. Aynı şekilde çok yakın bir arkadaşına da tehdit edildiğini söylüyor. Hatta dışarıda dolaşırken kapüşonunu takıyor tanınmamak için. Bu şekilde takip edilme korkusu olan bir kadının intihar etmiş olması çok düşük olasılık. Muhtemelen yaşadığı bu tehditten, takipten kaynaklı bir cinayet durumu söz konusu. Bunu ortaya çıkarmak için hem biz hem de emniyet güçleri elinden geleni yapıyor" dedi.