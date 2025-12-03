Gökhan Gönül'e ev hapsi ve adli kontrol cezası

BİST operasyonu kapsamında gözaltına alınan eski futbolcu Gökhan Gönül hakkında Sulh Ceza Hâkimliği'nden ev hapsi istendi. Mahkeme ise bu talebi olumlu karşıladı ve Gönül'e ev hapsi ve adli kontrol cezası verdi.

Gazeteci Dilek Yaman Demir'in haberine göre, BİST operasyonu kapsamında gözaltına alınan eski futbolcu Emrullah Şalk ve ünlü illüzyonist Aref Ghaouri tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk edildi.

Eski futbolcu Gökhan Gönül hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol talebi istendi. Mahkeme Gökhan Gönül'ü ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

İstanbul merkezli 5 ilde yapılan operasyonlarda aralarında illüzyonist Aref Ghafouri ve eski futbolcu Gökhan Gönül'ün de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.