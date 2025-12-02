Gökhan Gönül Neden Gözaltına Alındı? Eski Milli Futbolcu Gökhan Gönül Gözaltına Alındı

Eski milli futbolcu Gökhan Gönül’ün gözaltına alınması Türkiye gündemine oturdu. Borsa İstanbul’da Avrupa Holding Yatırım AŞ hisselerinde manipülasyon yapıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında yapılan operasyonlarda birçok isimle birlikte Gönül de gözaltına alındı. Olayın detayları, soruşturmanın kapsamı ve gözaltına alınan kişilere dair tüm bilgiler merak ediliyor. İşte ayrıntılar!

SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından hazırlanan raporlar doğrultusunda bazı hisse senetlerinde yapay fiyat hareketleri oluşturulduğu tespit edildi. Bu çerçevede manipülasyon şüphesiyle ilgili geniş çaplı bir inceleme başlatıldı.

OPERASYONUN DETAYLARI

İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Samsun ve Kahramanmaraş’ta belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda toplam 12 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına Alınan İsimler

Aref Ghafouri

Bedri Erdoğan

Cemal Çetinkaya

Furkan Koçak

Alper Atalay

İlker İlhan

Muhammet Erdoğan

Murat Ağcabağ

Murat Güler

Gökhan Gönül

Emrullah Şalk

Akif Koç

Soruşturmada adı geçen bazı kişilerin daha önce benzer usulsüz işlemlerle bağlantılı olarak değerlendirildiği belirtildi.

HANGİ SUÇLAMALAR YÖNELTİLDİ?

SPK raporlarında tespit edilen işlemlerin, belirli hisselerde fiyatların yapay şekilde artırılıp düşürülmesine yönelik olduğu ifade edildi. Bu doğrultuda şüphelilerin "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" ve "Bilgi Bazlı Piyasa Dolandırıcılığı" suçlarını işledikleri iddia edildi.

7 KİŞİ TUTUKLU, 6 KİŞİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında 7 kişinin tutuklu olduğu bildirildi. Ayrıca kimlikleri belirlenen 6 şüpheli hakkında yakalama, arama ve el koyma işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.

Gökhan Gönül neden gözaltına alındı?

Gökhan Gönül, Avrupa Holding Yatırım AŞ hisselerinde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Operasyonda kaç kişi gözaltına alındı?

Toplam 12 kişi gözaltına alınırken 7 kişinin tutuklu olduğu, 6 kişi hakkında ise arama işlemlerinin sürdüğü açıklandı.

Hangi suçlamalar yöneltiliyor?

Şüpheliler hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” ve “Bilgi Bazlı Piyasa Dolandırıcılığı” suçlamaları bulunuyor.

Soruşturmayı hangi birimler yürütüyor?

Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülüyor.