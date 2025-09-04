Gökhan Günaydın açıkladı: "Kayyum heyetinden biri ayrılmak için mahkemeye dilekçe verecek"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan "Çağrı Heyeti"nde yer alan bir kişinin mahkemeye dilekçe vererek heyetten ayrılacağını duyurdu. Günaydın, "İsmini açıklar mısınız?" sorusu üzerine, "Kendisi sosyal medyadan duyuracağını söyledi, neden ben açıklayayım" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Günaydın, kayyum kararına ilişkin Sözcü TV’de yaptığı değerlendirmede heyette yer alan bir kişinin mahkemeye dilekçe vereceğini açıkladı.

Günaydın "Kayyum olarak atanan insanlardan bir tanesi aradı. Dedi ki ‘Gökhan Bey, adım orada var. Bundan çok canım sıkılıyor. Nasıl olurda ben buradan ayrılırım diye, bir kafa yoruyordum’ dedi. Bu neyi gösteriyor? İnsanların, toplumun ve tabanın gösterdiği tepki üzerine bir vicdan muhasebesi yapmasını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Günaydın, söz konusu kişinin kararını sosyal medyadan açıklayacağını ve heyetten ayrılmak için mahkemeye dilekçe vereceğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul’da da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada mahkeme, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar vermişti. Mahkeme bu kararla birlikte geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap'ın içinde bulunduğu heyeti kayyum olarak görevlendirmişti. İlk olarak Gürsel Tekin CHP'den ihraç edildi. Ardından görevi kabul ettiği bildirilen 4 isim de ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi.