Gökhan Günaydın AYM önünde konuştu: Adeta İmamoğlu'na dokunan yanar zihniyeti

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın gözaltına alınması üzerine CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın açıklama yaptı.

Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde konuşan Günaydın, şunları söyledi:

'ADETA İMAMOĞLU'NA DOKUNAN YANAR ZİHNİYETİ'

"An itibarıyla Ekrem İmamoğlu'nun avukatının avukatları, Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ı Emniyet'te savunma gayreti içerisindeler. Adeta İmamoğlu'na dokunan yanar zihniyeti ile her türlü hukuki girişimden öte saldırı diye nitelenebilecek eylemleri gerçekleştiriyorlar. Biz burada dirençle kararlılıkla adaletten yana olmayı sürdüreceğiz."

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' iddiası ve 'Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun' kapsamında gece saatlerinde gözaltına alınmıştı.