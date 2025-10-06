Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Gökhan Günaydın: Serdar Öktem susturuldu

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Avukat Serdar Öktem'in silahlı saldırıya uğramasının ardından yaptığı paylaşımda, "Serdar Öktem susturuldu. Dijitallerini de susturmaya çalışacaklar. Bu cinayet kime yarar?" dedi.

Güncel
  • 06.10.2025 20:01
  • Giriş: 06.10.2025 20:01
  • Güncelleme: 06.10.2025 20:07
Kaynak: Haber Merkezi
Gökhan Günaydın: Serdar Öktem susturuldu

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Avukat Serdar Öktem'in silahlı saldırıya uğramasının ardından yaptığı paylaşımda, "Serdar Öktem susturuldu. Dijitallerini de susturmaya çalışacaklar. Bu cinayet kime yarar?" dedi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Günaydın, şu ifadeleri kullandı:

"Serdar Öktem susturuldu.

Dijitallerini de susturmaya çalışacaklar..

Bu cinayet kime yarar?

Yargılama yanıtı basit olan bu soruyu aydınlatacak mı yoksa konu, herkesin bildiği sırlar dosyasına mı aktarılacak?

İzleyeceğiz.."

Sinan Ateş cinayetinin sanıklarından avukat Serdar Öktem, silahlı saldırıda öldürüldü
BirGün'e Abone Ol