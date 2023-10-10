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Gökhan İnler, UEFA MIP eğitim programına seçildi

Ajans Haberleri
  • 10.10.2023 17:23
  • Giriş: 10.10.2023 17:23
  • Güncelleme: 10.10.2023 17:23
Kaynak: İHA
Gökhan İnler, UEFA MIP eğitim programına seçildi

Beşiktaş’ın tecrübeli futbolcusu Gökhan İnler, Avrupa’dan elit futbolcuların katıldığı UEFA Master of International Players (MIP) eğitim programına seçildi.

Beşiktaş’ın 39 yaşındaki oyuncusu Gökhan İnler, UEFA Master of International Players (MIP) eğitim programına seçildi.

İnler, 90 kişinin başvurduğu eğitim programına İspanyol teknik adam Rafael Benitez’in referansıyla seçilen 30 kişiden biri oldu. 

İnler, UEFA Master of International Players kapsamında iki yıl boyunca Fransa ve İngiltere’de eğitim alacak. 

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