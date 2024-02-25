Gökhan Karagöl: Bundan sonraki hedefimiz Avrupa olacak"

EMS Yapı Sivasspor Basın Sözcüsü Gökhan Karagöl, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahalarında Siltaş Yapı Pendikspor'u 4-1 yendikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Karagöl, karşılaşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, galibiyetten dolayı futbolculara, teknik heyete ve taraftarlara teşekkür etti.

Güzel bir maç olduğunu belirten Karagöl, "Çok mutluyuz, bu sezon 4 gollü bir maçı ilk defa yaşadık. Onun için de bütün oyuncularımızı tebrik ediyorum." dedi.

Karagöl, ligin 28. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile zor bir maça çıkacaklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Kasımpaşa ligde üzerimizde 5'inci sırada, üst sıralar için çok önemli bir maç. İnşallah yarın itibariyle Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başlayacağız. Önümüzdeki haftada Kasımpaşa maçında Sivaslı hemşehrilerimizi de stadyuma bekliyoruz. Onlar varsa biz daha güçlü oluyoruz. Önümüzdeki hafta 3 puanla dönersek, bundan sonraki hedefimiz Avrupa olacak. İlerleyen günlerde bunun hesabını yaparak, önümüzdeki sezonun kadrosunu buna göre ayarlayacağız."