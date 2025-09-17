Gökhan Sazdağı kimdir? Gökhan Sazdağı kaç yaşında, hangi pozisyonda ve güncel piyasa değeri nedir?

Son günlerde futbolseverlerin sıkça araştırdığı konulardan biri de “Gökhan Sazdağı kimdir?” sorusu oldu. Tecrübeli futbolcu hakkında en çok merak edilenler arasında yaşı, hangi takımlarda oynadığı, Beşiktaş’a transfer olup olmadığı, piyasa değeri ve oynadığı pozisyon öne çıkıyor. İşte detaylı bilgiler…

GÖKHAN SAZDAĞI KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

20 Eylül 1994 tarihinde İstanbul’un Üsküdar ilçesinde dünyaya gelen Gökhan Sazdağı 30 yaşındadır. Futbola 2006 yılında Selimiyespor altyapısında başlayan oyuncu, kısa sürede yeteneğiyle dikkat çekmiş ve 2010’da Fenerbahçe’nin altyapısına transfer edilmiştir.

GÖKHAN SAZDAĞI HANGİ POZİSYONDA OYNUYOR?

Futbolseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri de “Gökhan Sazdağı hangi mevkide oynuyor?” sorusu. Asıl bölgesi sağ bek olan oyuncu, gerektiğinde sol kanat ve forvet hattında da forma giyebiliyor. Bu çok yönlülüğü, kariyeri boyunca birçok takımda tercih edilmesinde etkili oldu.

KARİYER YOLCULUĞU: SELİMİYESPOR’DAN BEŞİKTAŞ’A

“Gökhan Sazdağı hangi takımlarda oynadı?” sorusunun cevabı oldukça kapsamlı.

Kariyerinde forma giydiği takımlar:

Selimiyespor (altyapı)

Fenerbahçe (altyapı ve A2)

Turgutluspor (kiralık)

Manisaspor (kiralık)

Gaziantep FK

Manisaspor (tekrar kiralık)

Fatih Karagümrük

Hatayspor

Adanaspor

Boluspor

Kayserispor

Beşiktaş (2025 – günümüz)

GÖKHAN SAZDAĞI BEŞİKTAŞ'A TRANSFER OLDU MU?

Son dönemde taraftarların merak ettiği “Gökhan Sazdağı Beşiktaş’a transfer oldu mu?” sorusu da yanıt buldu. Tecrübeli futbolcu, 10 Eylül 2025 tarihinde Kayserispor’dan Beşiktaş’a 2+1 yıllık sözleşme ile imza attı. Bu transfer, siyah-beyazlıların kadro derinliğini artırma hamlelerinden biri olarak görülüyor.

GÖKHAN SAZDAĞI PİYASA DEĞERİ

Bir diğer popüler arama konusu ise “Gökhan Sazdağı piyasa değeri ne kadar?” sorusu. Transfermarkt verilerine göre 2025 yazı itibarıyla deneyimli futbolcunun güncel piyasa değeri 1,2 milyon Euro civarındadır. Bu rakam, onun Süper Lig’de orta seviye değerli oyuncular arasında yer aldığını gösteriyor.

Gökhan Sazdağı kısaca bilgi