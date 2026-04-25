Gökhan Sürer'in ikinci albümü 'Celestial' yayımlandı

İlk albümü "Chimera"nın ardından müzikal çalışmalarını Barselona’da sürdüren Gökhan Sürer, yeni çalışması "Celestial"ı dinleyiciyle buluşturdu. Barselona’daki Sol de Sants Studios’da kayıtları tamamlanan albümde Sürer’e, bas gitarda Sergio Di Finizio ve davulda Octavio Salman eşlik ediyor. Albümdeki tüm besteler ve aranjmanlar Gökhan Sürer imzası taşıyor.

CANLI KAYIT VE DOĞAÇLAMA VURGUSU

2025 yılından bu yana birlikte sahne alan trionun konserlerindeki performans pratiği, albümün kayıt sürecine de yansıdı. Albümdeki parçalar, iki gün süren kayıt aşamasında tamamen canlı olarak kaydedildi. Sürer’in müzikal çizgisinde önemli bir yer tutan elektronik öğelerle harmanlanmış doğaçlamalar, bu albümde de ön planda tutuluyor.

LATİN GRAMMY ÖDÜLLÜ PRODÜKSİYON

Görsel konsepti ve kapak tasarımı Gülce Yılmaz tarafından hazırlanan "Celestial"ın teknik mutfağında önemli isimler yer alıyor. Albümün mix ve mastering işlemleri; Rosalía, Jacob Collier ve Shai Maestro gibi isimlerle çalışmış olan Latin Grammy ödüllü Alberto Perez tarafından gerçekleştirildi.

Quartet formatında başladığı müzikal yolculuğuna piyano ağırlıklı bir trio ile devam eden Sürer, bu çalışmasında uzun yıllardır yaşadığı Barselona ile bağlarını koparmadığı İstanbul arasındaki kişisel ve müzikal deneyimlerini bir araya getiriyor.