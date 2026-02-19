Gökhan Türkmen'den oje eleştirilerine yanıt

Giriş / Abone Ol
Tırnaklarına oje sürmesi nedeniyle gelen eleştirilere yanıt veren şarkıcı Gökhan Türkmen, "Oje benim için saat, takı gibi bir şey. Kendimde gördüğüm zaman hoşuma giden bir şey" ifadelerini kullandı.

Kültür Sanat
  • 19.02.2026 16:42
  • Giriş: 19.02.2026 16:42
  • Güncelleme: 19.02.2026 16:48
Şarkıcı Gökhan Türkmen, son dönemde tırnaklarına oje sürmesi nedeniyle gelen eleştirilere yanıt verdi.

Oje sürmeyi sevdiğini ve bunun kendisi için bir aksesuar gibi olduğunu belirten Türkmen, "Oje benim için saat, takı gibi bir şey. Kendimde gördüğüm zaman hoşuma giden bir şey. Olmasa da olur, olursa da güzel oluyor" dedi.

Yekta Kopan'a konuşan Gökhan Türkmen, "Süslü bir adamım. Estetik kaygısı çok yüksek biriyim. Güzele bakmayı severim" ifadelerini kullandı.

