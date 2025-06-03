Gökkuşağı renkli afiş nedeniyle hedef gösterilen ve soruşturma başlatılan Üsküdar Amerikan Lisesi'nden açıklama

Üsküdar Amerikan Lisesi'nde yer aldığı belirtilen "LGBTİ+ afişi" nedeniyle gericilerin hedef gösterdiği okulla ilgili soruşturma başlatılmasının ardından okul yönetimi açıklama yaptı.

Açıklamada, "Okul yönetiminin bilgisi ve onayı olmaksızın asıldığı tespit edilen görsel kaldırılmış olup, inceleme süreci devam etmektedir" denildi.

Hedef tahtasına konan afişte ise sadece gökkuşağı renkleri var ve "Güvenli Bölge", "Ben Dostum", "Yargılamam", "Anlarım", "Dinlemek için buradayım" yazıyor.

AA'nın aktardığına göre açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Okul yönetiminin bilgisi ve onayı olmaksızın asıldığı tespit edilen görsel kaldırılmış olup, inceleme süreci devam etmektedir. Üsküdar Amerikan Lisesi, öğrencilerine güvenli ve saygılı bir öğrenme ortamı sunarken, tüm faaliyetlerini Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatına uygun olarak sürdürmektedir. Süreci titizlikle yürüttüğümüzü bildiririz."

NE OLMUŞTU?

gökkuşağı renkleri yer alan ve "Güvenli Bölge", "Ben Dostum", "Yargılamam", "Anlarım", "Dinlemek için buradayım" yazan afiş gericiler tarafından sosyal medyada hedef gösterildi. Ardından Milli Eğitim Bakanlığı, liseye ilişkin inceleme ve soruşturma başlatmıştı.