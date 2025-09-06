Giriş / Abone Ol
Gökmen Güneş'ten kayyum heyeti açıklaması: Davet almadım, heyette bulunmam söz konusu değil

Gökmen Güneş, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan kayyum heyetinden ayrılan Hasan Babacan’ın yerine görev alacağı iddialarına ilişkin, "Çağrı heyeti daveti almadım, çağrı heyetinde de bulunmam söz konusu değil" açıklamasını yaptı.

  • 06.09.2025 12:54
  • Giriş: 06.09.2025 12:54
  • Güncelleme: 06.09.2025 13:02
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na atanan kayyum heyetinden ayrılan Hasan Babacan’ın yerine görev alacağı iddia edilen Gökmen Güneş açıklamalarda bulundu.

Güneş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sn. Gürsel Tekin’den ve/veya herhangi bir yetkili merciden çağrı heyeti daveti almadım, çağrı heyetinde de bulunmam söz konusu değil. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

CHP'de İstanbul İl Başkanlığı'na geçici olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap heyeti görevlendirilmişti.

Hasan Babacan ve Müjdat Gürbüz, heyetten çekildiğini açıklamıştı.

