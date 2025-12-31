Gökmen Özdenak hayatını kaybetti

Galatsaray'ın efsane futbolcu Gökmen Özdenak tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Özdenak'ın program partneri Serhat Ulueren, sosyal medya hesasından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef olmadı... Mucize gerçekleşmedi... Gökmen abimizi az önce kaybettik... Başımız sağolsun... Nurlar içinde uyu canım abi..."

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray'ın sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Galatasaray’ın unutulmaz oyuncularından, spor yazarı, yorumcu, kulübümüzün 6225 sicil numaralı üyesi Gökmen Özdenak’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Henüz 20 yaşındayken Galatasaray’da futbolculuk serüveni başlayan Gökmen Özdenak, 13 yıl boyunca sarı-kırmızılı formamızı giydi. Bu dönemde kazandığı dört lig şampiyonluğu ve iki Türkiye Kupası’na golleriyle önemli katkı verdi.

Futbolcu bir aileden gelen Gökmen Özdenak’ın kardeşleri Yasin Özdenak, Doğan Özdenak ve Mustafa Özdenak; Galatasaray armasını gururla taşıyan futbolcular olarak tarihe geçtiler. 1976’da Galatasaray’ın Avrupa kupalarındaki 50. golünü kaydederek kulüp tarihine adını yazdırdı.

Ay-yıldızlı formayı 14 kez sırtına geçiren Gökmen Özdenak, futbolculuk kariyerinden sonra uzun yıllar çeşitli televizyon programlarında futbol yorumculuğu ve spor yazarlığı yaptı. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz."

ÖZDENAK KİMDİR?

Futbolseverlerin Telegol programıyla tanıdığı Gökmen Özdenak profesyonel futbol kariyerine 1965 yılında İstanbulspor'da başladı. Özdenak 67 yılında transfer olduğu Galatasaray'da 13 yıl forma giydi.

Efsane futbolcu, Galatasaray ve İstanbulspor'un eski futbolcularından ve eski milli kalecilerden Yasin Özdenak'ın abisi.

Spor yazarlığının yanı sıra uzun yıllar farklı TV Kanallarında yayınlanan Telegol isimli programda yorumculuk yaptı.







