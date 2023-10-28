Gökova’da kaza: 1 ölü

Muğla’nın Ula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza, dün gece saatlerinde Gökova’da meydana geldi. Gökova Mahallesinde oturan 18 yaşındaki Leon Melih Schlatter kullandığı motosiklet ile seyir halinde iken dikkatsizlik sonucu önünde seyreden araca çaptı.

Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine 112 ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

18 yaşındaki geç sürücünün çarpmanın etkisi ile olay yerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.