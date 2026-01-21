Gökova’daki rant planı durduruldu

Muğla Akyaka’daki koruma amaçlı imar planı revizyonlarına karşı açılan davada Danıştay son kararını verdi.

Yerel mahkemenin planları iptal eden kararı onanarak kesinleşti. Bu karar, Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde yapılaşmanın önünü açan düzenlemelerin yürürlükten kalkması anlamına geldi.

ÖNEMLİ BİR KAZANIM

Danıştay 6. Dairesi, Gökova Ekolojik Yaşam Derneği, Akdeniz Yeşilleri Derneği ve Akyakalı yurttaşların açtığı davada verilen iptal kararını oybirliğiyle onadı. Böylece, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 5 Ekim 2020 tarihinde onaylanan çevre düzeni planı kesin olarak iptal edilmiş oldu. Gökova Ekolojik Yaşam Derneği, kararın Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi’nin korunması açısından önemli bir kazanım olduğunu vurguladı. Dernek, Akyaka’nın rant alanına dönüştürülmesi yönündeki planlama anlayışından vazgeçilmesi gerektiğini ifade etti. Dernek ayrıca, Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi Yönetim Planı’nın gecikmeksizin uygulamaya alınması gerektiğini belirterek, Akyaka için hazırlanacak yeni planların bu yönetim planına uygun olarak, yerel paydaşların ve halkın katılımıyla yapılmasını talep etti.

Öte yandan, Gökova Ekolojik Yaşam Derneği, Akyaka Orman Kampı için 25 Ağustos 2025’te onaylanan Yönetim Planı Revizyonu’nun iptali için Danıştay 8. Dairesi’nde dava açtı. Dernek, revizyon planının Nitelikli Doğa Koruma Alanı statüsüne göre hazırlandığını, ancak Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı dava sonucunda Danıştay 4. Dairesi tarafından 11 Aralık 2024’te iptal edilen kararla, Akyaka Orman Kampı’nın eski statüsüne dönmesini talep etti.