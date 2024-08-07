Göksu Irmağı'na giren Berat boğuldu

Mersin'in Mut ilçesinde Göksu Irmağı'na giren Berat Aslan (16), boğuldu.

Mersin'in Mut ilçesi Selamlı Mahallesi'nde Göksu Irmağı'na arkadaşları ile serinlemek için giren Berat Aslan, bir süre sonra gözden kayboldu.

Berat'ın arkadaşları durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Bölgede arama yapan ekipler, kıyıya vuran Aslan'a burada ilk müdahaleyi yaptı.

Daha sonra Mut Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Aslan, kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yetkililer Göksu Irmağı'na girilmemesi konusunda uyarıda bulundu.