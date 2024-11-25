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Göksun ilçesinde kar etkili oldu

Ajans Haberleri
  • 25.11.2024 10:29
  • Giriş: 25.11.2024 10:29
  • Güncelleme: 25.11.2024 10:29
Kaynak: İHA
Göksun ilçesinde kar etkili oldu

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi ve kırsalında kar yağışı etkili oldu.

Göksun’un ilçesine bağlı Berit Mahallesi’nde kar yağışı sonrası kar kalınlığının 40 santimi aştığı bildirildi.

Bölgede yaşamı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı, ulaşımda da aksamalar yaşanmasına neden oldu. Mahalle sakinleri, kendi imkanlarıyla yolları açık tutmaya çalıştı.

Soğuk hava dalgasıyla birlikte bölgedeki vatandaşlar, özellikle gece saatlerinde don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

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