Göksun ilçesinde kar etkili oldu

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi ve kırsalında kar yağışı etkili oldu.

Göksun’un ilçesine bağlı Berit Mahallesi’nde kar yağışı sonrası kar kalınlığının 40 santimi aştığı bildirildi.

Bölgede yaşamı olumsuz etkileyen yoğun kar yağışı, ulaşımda da aksamalar yaşanmasına neden oldu. Mahalle sakinleri, kendi imkanlarıyla yolları açık tutmaya çalıştı.

Soğuk hava dalgasıyla birlikte bölgedeki vatandaşlar, özellikle gece saatlerinde don olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.