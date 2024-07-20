Göksu’nun yeğeni GOP’ta bankamatik memuru

Barış Can SARIKAŞ

31 Mart yerel seçimlerinin ardından yıllar sonra CHP’ye geçen İstanbul Gaziosmanpaşa Belediyesi’nde Hukuk İşleri Müdürlüğü’nde “eğitmen” kadrosuyla görev alan Hasan Hüseyin Göksu’nun “bankamatik personeli” olduğu tespit edildi.

2018 ile 2022 yılları arasında AKP Gaziosmanpaşa Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı olan Hasan Hüseyin Göksu, şu an AKP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı. Hem belediyede kadrolu memur olarak çalışan hem de AKP Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı olan Göksu, aynı zamanda Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun yeğeni.

6 YIL MAAŞ ALDI

BirGün’ün edindiği bilgilere göre Göksu’nun, 3 Nisan 2018 tarihinde sözleşmeli personel olarak Gaziosmanpaşa Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü’nde “eğitmen” kadrosuyla işe alındığı belirtildi. 15 Nisan 2023 tarihinde kadroya geçen Göksu, 6 yıl boyunca yattığı yerden maaş almaya devam etti. Fakat 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Gaziosmanpaşa Belediyesi’ni CHP’nin kazanmasıyla 19 Nisan 2024 tarihinde görevinden istifa etti.

AKP İl Gençlik kollarının sitesinde özgeçmişi yer alan Hasan Hüseyin Göksu’nun Adıyaman Gölbaşı İmam Hatip Lisesi’nde eğitimini tamamladığı, ardından Beykent Üniversitesi Adalet bölümünden mezun olduğu bilgisi yer alıyor. 28 yaşındaki Göksu’nun 2018-2022 yılları arasında Gaziosmanpaşa Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği, Yerel Yönetimler Birim Başkanlığı ve Siyasi Hukuki İşler Birim Başkanlığı yaptığı belirtiliyor.