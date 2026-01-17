Göktürk’te inşaat ve AVM protesto edildi: Mimar Sinan'dan kalan tarihi eserin yanına apartman dikmek ne demek?

Göktürk sakinleri, tarihi Uzun Kemer'in yanındaki 60 bin metrekare tarlalık alanının hukuka aykırı şekilde yapılaşmaya açıldığını belirterek imar planlarının iptal edilmesi için protesto gösterisi yaptılar. Tarihi kemerin yanında yapılan basın açıklamasında "Mimar Sinan'ın bin beş yüz senesinden kalan tarihi eserin yanına apartman dikmek ne demek? " sorusu yöneltildi, “Havaalanından başlayarak, giderek bu ormanlar yok ediliyor. Yollarımız felaket bir hale geldi. Artık adım atacak halimiz yok. Burada gördüğünüz kemerin hemen yanında, 25 metre yakınına kadar imar izni verilen 63 dönümlük bir arazi yarattılar. Öyle bir hale geldi ki yavaş yavaş ormanlarımız gidiyor sahip çıkmamız lazım. Sadece yöremizin değil, İstanbul'un içme suyu tehlikeye giriyor” denildi.

Eyüpsultan Göktürk’te bulunan tarihi kemerin yanında 60 bin metre kare alanın yapılaşmaya açılması Kemerburgaz ve Göktürk sakinleri tarafından protesto edildi. Göktürk Meydanı’nda buluşan vatandaşlar pankartlarla tarihi kemerin yanına geldiler. Basın açıklamasını Göktürk sakinlerinden Tijen Mergen yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“EYÜP BELEDİYESİ'NİN YENİ YAPTIĞI KÜTÜPHANE VARDI DAHA AÇILAMADAN YIKILDI”

"Havaalanından başlayarak, giderek bu ormanlar yok ediliyor. Yollarımız felaket bir hale geldi. Artık adım atacak halimiz yok. Merkezden ana yola çıkana kadar yarım saat kaybediyorsunuz. Bütün bunların üzerine Ziraat Bankası'nın sahip olduğu, Kemer Country'nin içindeki arazi deprem rezerv alanıydı. Onu da yok ettiler, oraya da apartmanlar dikildi. Şimdi sıra geldi buradaki tarlalara. Burada gördüğünüz kemerin hemen yanında 25 metre yakınına kadar imar izni verilen 63 dönümlük bir arazi yarattılar. Bir kısmı özel mülktü bir kısmı da devlet arazisiydi. Bunların hepsini ya satın alarak ya takas usulüyle aldılar ve şu anda bütün var olana anaokulu vardı, müzik okulu vardı, kafe vardı Eyüp Belediyesi'nin yeni yaptığı kütüphane vardı, daha açılamadan yıkıldı. Ve şu anda bu arazi beş katlı apartmanlar, AVM dahil bir yer daha yapılacak. Bugün niye yaptık bu yürüyüşü? Göktürk ve Kemerburgaz sakinlerinin haberdar olması için yaptık. Biz sakinler gurubu tamamen burada oturanlar, hiçbir politik tarafımız yok. Dava açtık bu işe karşı, Valiliğe dava açtık. Çünkü araziyi Valilik topladı. Mimarlar Odası da bir dava açtı. Şimdi bizim davalarımız birleştirildi.

“BİZ DOĞRUYU KORUMAK İÇİN BURADAYIZ”

Şimdi öğrendik ki keşfe geliyorlar 29 Ocak'ta. Onun için biz böyle bir birlikteliği yapalım sizleri de haberdar edelim. Bilirkişilere de açıklamalarımızı yapmamız gerekiyor burada neden olmaması gerektiğini. Beş tane noktamız var. Bir tanesi artık depremle rezerv alanımız kalmadı. Bütün yeşil alanlarımız betona dönüştü. Gördüğünüz Mimar Sinan'ın bin beş yüz senesinden kalan tarihi eserin yanına apartman dikmek ne demek? Apartman dikeceğiz diyorlar buna karşıyız. Tarihimizi koruyoruz. Trafiğimiz gittikçe artacak. Yani şu anda bile trafiğimiz felaket durumda onu kaybedeceğiz. Ormanlarımız buradan başlayarak şöyle bir giderseniz mesela hiç piknik alanına gittiniz mi bilmiyorum. Piknik alanı tamamen betonlaştırılıyor. Piknik alanı diyorlar beton döküyorlar. Konut diyorlar cami yapıyorlar falan. Öyle bir hale geldi ki yavaş yavaş ormanlarımız gidiyor sahip çıkmamız lazım. Diğer konu da; su sıkıntısı yaşıyor bütün dünya, ülkemiz, İstanbul'umuz ve şu anda iki yüz metre içeriye gidin bu yoldan, bir içme suyu rezerv alanı var, bu su yolunu da yok ediyoruz. Yani suyumuzu İstanbul'un suyunu, sadece yöremizin değil, İstanbul'un içme suyu tehlikeye giriyor. Şunu söylemek istiyorum kazanacak mıyız? Ben arkadaşlarımdan çok bunu duyuyorum kaybedeceğiz zaten. Evet kaybedebiliriz. Ama biz doğrunun yanında olmak için buradayız. Biz doğruyu korumak için buradayız”

“Belgrad Ormanı olmadan İstanbul'un yaşama şansı yok”

Kuzey Ormanları Savunması gönüllüsü Barış Alipaça şunları söyledi:

"Yüzlerce yıl önce Fatih Sultan Mehmet bu ormanı, Belgrad Ormanı'nı korumak için ordusunu görevlendirdi. Atlı birliklerini buraya gönderdi ki, Belgrad Ormanı kesilmesin İstanbul'un suyu nefesi olsun diye. Bununla ilgili fetva çıkarttı dedi ki, dalına dokunanın kolunu alırım dedi. Düşünebiliyor musunuz? Fetvalarıyla en üst düzeyde Belgrad Ormanı'nı. Çünkü bu Belgrad Ormanı olmadan İstanbul'u yaşama şansı yok. Kuzey ormanları olmadan İstanbul'da şu an bu kadar milyonlarca nüfusun böyle bir beton yığınlarının nefes alma ihtimali yok. Ve bugün her projede, her kaybettiğimiz alanda biraz daha suyumuzu, nefesimizi aslında her yurttaş sağlığını kaybediyor. Her yurttaş farkında olmadan burada İstanbul büyüdükçe sağlığını kaybediyor.

Kurtuluş Savaşı sırasında burasını Belgrad Ormanı'nı İngilizler cepheye ahşap göndermek için tahrip ettiler, ağır tahrip ettiler. Arkasından Cumhuriyet rejimi Mustafa Kemal Atatürk bu ormanı muhafaza ormanı ilan etti arkadaşlar. Muhafaza ormanı. Yani içinde hiçbir tahrip edici faaliyete izin verilmeyen en üst düzeyde korunan orman statüsüne aldığı ve bugün hala Belgrad Ormanı İstanbul açısından çok önemli bir doğal varlık durumunda. Arkamızda duran ise söylemeye gerek yok Mimar Sinan'ın eseri. Yani ülkenin en büyük değeri kutsalı, kültürü, tarihi, mirası ne denilebilir ki yani buna daha başka? Bir Eyfel Kulesi, Pizza Kulesi'nin yanına proje yaptığınızı düşünüyorum. Buna izin verilir mi arkadaşlar İtalya'da? Ya da başka bir ülkede. Ya da Yemen'de ya da Japonya'da tarih mirasın yanına inşaat, apartman, ticaret merkezi, AVM yapılabilir mi? Yapılamaz. Biz de yapmayalım. Neden böyle bir daha fazla rant için tarihimizi, doğal alanlarımızı tahrip edeceğiz, etmeyelim. Buradan sesleniyoruz bir kere daha. Bakanlığa sesleniyoruz. Bu yanlıştan geri dönün. Uzun Kemer'in Mimar Sinan eseri, Uzun Kemer'in Belgrad Ormanı'nın parçası olan doğal alanı. Sadece orman olarak koruyun. Sadece bir doğal alan olarak koruyun”

“63 DÖNÜMLÜK ALANI ÇEVRE BAKANLIĞI SADECE RANT UĞRUNA İMARA AÇTI”

Eyüpsultan Belediyesi CHP Meclis Gurup Başkan Vekili Yılmaz Turan da protestoya destek verdi. Turan şunları söyledi:

“Doğasına, ormanına, yeşiline, tarihine sahip çıkan hemşerilerimiz. Biz de Cumhuriyet Halk Partisi Meclis üyeleri grubu olarak her daim yanınızda olmaya devam edeceğiz. Bildiğiniz gibi burası Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından rezerv alan ilan edilmiş, akabinde de bir bölü binlik ve beş binlik planları yapılarak maalesef imara açıldı. Yani bir tarım alanı, bir sulak alan aynı zamanda da tarihi bir alan olan 63 dönümlük alanı Çevre Bakanlığı sadece rant uğruna imara açtı. İstanbul'un bir kısım suyunu karşılayan, aynı zamanda 600 yıllık bir kemerin hemen dibindeki bir alanı sadece daha fazla villa, daha fazla AVM, daha fazla para kazanabilmek adına imara açıp şimdi ihalesini yaptı. Çevre örgütleri, mimarlar odası ve tarihine, ormanına sahip çıkan bütün sivil toplum örgütleri bu olayın peşindedir ilgili davalar açılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi Eyüpsultan gurubu olarak da bu sivil toplum kuruluşlarının açmış olduğu davalara desteğimiz sonuna kadar devam edecektir”