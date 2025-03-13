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Gökyüzünün üç boyutlu haritası çıkarılacak

Güncel
  • 13.03.2025 05:00
  • Giriş: 13.03.2025 05:00
  • Güncelleme: 13.03.2025 05:00
Gökyüzünün üç boyutlu haritası çıkarılacak

Haber Merkezi 

NASA, milyonlarca galaksiyi inceleyerek gökyüzünün üç boyutlu haritasını çıkarmaya hazırlanıyor. BU hedefe ulaşmak için SPHEREx teleskobu uzaya fırlatıldı. SPHEREx’ ile ‘PUNCH’ isimli uydular, ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü’nden ‘Falcon 9’ roketiyle uzaya fırlatıldı.

İki yıl boyunca 450 milyon galaksinin incelenmesinin hedeflendiği SPHEREx misyonunda, her altı ayda bir gökyüzünün üç boyutlu haritasının çıkarılması planlanıyor. PHEREx ayrıca Güneş sisteminin de içinde yer aldığı Samanyolu Galaksisi’nde donmuş su ve yaşam için gerekli molekülleri de arayacak.

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