Gol makinesi Erling Haaland yeni bir tarih yazdı

Premier Lig’de Manchester City, deplasmanda karşılaştığı Fulham’ı 5-4 mağlup etti. Gollü geçen mücadelede konuk ekip, skor üstünlüğünü koruyarak üç puanı aldı.

Manchester City’nin gollerini 17. dakikada Erling Haaland, 37. dakikada Tijjani Reijnders, 44. ve 48. dakikalarda Phil Foden ile 54. dakikada Sander Berge’nin kendi kalesine attığı gol kaydetti.

Fulham’ın karşılaşmadaki golleri ise 45+2. dakikada Emile Smith Rowe, 57. dakikada Alex Iwobi ve 72 ile 78. dakikalarda Samuel Chukwueze tarafından geldi.

Mücadelede bir diğer önemli detay ise Erling Haaland’ın istatistiği oldu. Norveçli golcü, Premier Lig’deki 111. maçında 100. golüne ulaşarak lig tarihinde bu sayıya en hızlı erişen oyuncu unvanını aldı. Önceki rekor, 124 maçla Alan Shearer’a aitti.

Bu sonuçla Manchester City puanını 28’e yükseltti ve lider Arsenal ile farkı 2 puana indirdi. Fulham ise 17 puanda kaldı.