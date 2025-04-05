Gölbaşı ilçesinde dolu yağışı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Gölbaşı ilçe merkezinde ve kırsal bölgelerinde gece saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 15 dakika süren ve fındık büyüklüğünde olan dolu, Gölbaşı ilçesini beyaza bürüdü. Şiddetli bir şekilde yağan dolu yağışıyla birlikte gök gürültüsü de etkili oldu. Beyaza bürünen ilçede şimşeklerden dolayı gökyüzü de aydınlandı. 15 dakika etkili olan dolu, yerini sağanak yağışa bıraktı.