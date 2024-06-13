Gölbaşı ilçesinde otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine gelen Zeki Ç. idaresindeki 02 D 5116 plakalı yolcu minibüsü ile karşı istikametten gelen Yusuf H. idaresindeki 02 ACT 209 plakalı otomobil Balkar Beldesi girişinde çarpıştı.

Meydana gelen kazada minibüs sürücüsü Zeki Ç. ile birlikte yolcu olarak bulunan Medine Ö. ve Nazmiye K. yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.