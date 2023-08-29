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Gölbaşı'nda iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 29.08.2023 16:46
  • Giriş: 29.08.2023 16:46
  • Güncelleme: 29.08.2023 16:46
Kaynak: İHA
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Gölbaşı'nda iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Belören Beldesinde M.Ç. idaresindeki 27 BRP 48 plakalı otomobil ile O.U. idaresindeki 27 AIA 729 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada sürücüler M.Ç. ve O.U. ile araçlarda bulunan F.Ç., M.U., E.C. ve Y.U. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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