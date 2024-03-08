Gölbaşı’nda 4 hırsızlık zanlısı tutuklandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde işyerinden hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde ki işyerinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olarak Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri titiz bir çalışma yürüttü.

Çalışma sonrasında eşyaları ile birlikte A.B., O.B., H.B.B. ve İ.Ç.Y. gözaltına alındı.

Şahısların sorgulamalarının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İşyerinden çalınan malzemeler işyeri sahibine teslim edildi.