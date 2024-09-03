Gölbaşı’nda iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı- Malatya Karayolu 1 Nisan Bulvarı üzerinde Ahmet G. idaresindeki plakasız motosiklet ile Ramazan Eren C. idaresindeki 07 BAH 598 plakalı motosiklet çarpıştı.

Meydana gelen kazada her iki motosikletin sürücüleri yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.