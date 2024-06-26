Gölbaşı’nda iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Atatürk Bulvarı Bölge Trafik kavşağında Z.K. idaresindeki 02 ACV 240 plakalı otomobil ile E.N.N. idaresindeki 02 EN 477 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan sürücü E.N.N. yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.