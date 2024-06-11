Gölbaşı’nda otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine gelen Mahmut Fırat idaresindeki 27 AGU 77 plakalı otomobil sürücüsü yakıt almak için dönüş yaptığı esnada aynı istikametten gelen Mert Erbakmaz idaresindeki 02 AED 358 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Meydana gelen kazada motosiklette bulunan sürücü Mert Erbakmaz ile birlikte yolcu olarak bulunan Yıldız Erbakmaz yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan İlk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.