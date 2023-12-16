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Golbol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 3. oldu

Golbol Erkek Milli Takımı, Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Avrupa Şampiyonası'nda İsrail'i 5-2 yenerek 3. oldu.

Ajans Haberleri
  • 16.12.2023 17:43
  • Giriş: 16.12.2023 17:43
  • Güncelleme: 16.12.2023 17:43
Kaynak: AA
Golbol Erkek Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 3. oldu

Golbol Erkek Milli Takımı, Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) Avrupa Şampiyonası'nda İsrail'i 5-2 yenerek 3. oldu.

Milliler, Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da düzenlenen şampiyonada İsrail ile karşılaştı.

Rakibini 5-2 mağlup eden Golbol Erkek Milli Takımı organizasyonu üçüncü sırada tamamladı.

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