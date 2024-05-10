Gölcük Tabiat Parkı'nın işletme hakları Bolu Belediyesi'nden alındı

2040 yılına kadar Bolu Belediyesi’ne tahsisli olan Gölcük Tabiat Parkı’nın sözleşmesi iptal edildi. Karara tepki gösteren Bolu Belediye Başkanı Özcan, "Yapılan fesih işlemi Bolu’ya yapılan en büyük ihanettir. Bu karar geri alınmalıdır" dedi.

Bolu'da her yıl yerli ve yabancı yaklaşık 500 bin tatilcinin ziyaret ettiği ve 2040 yılına kadar Bolu Belediyesi’ne tahsisli olan Gölcük Tabiat Parkı’nın sözleşmesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından feshedildi. Duruma tepki gösteren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Yapılan fesih işlemi Bolu’ya yapılan en büyük ihanettir" dedi.

Gölcük Tabiat Parkı'nın işletim hakkı 2012 yılında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından eski Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz döneminde Bolu Belediyesi’ne tahsis edildi. Sonrasında Gölcük Tabiat Parkı’nın işletmesi, alt kiracı olarak TFF 1’inci Lig’de mücadele eden Boluspor’a verildi. Boluspor, parkın giriş ücretleri ve içerideki işletmelerin kiralarından yılda 4 milyon TL’ye yakın gelir elde ediyordu.

2040 yılına kadar tahsisi Bolu Belediyesi’nde olan Gölcük Tabiat Parkı’nın sözleşmesi Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından feshedildi. Gölcük'ün işletim hakkı yeniden Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne geçti.

"BOLUSPOR’UN EN ÖNEMLİ GELİRİ ELİMİZDEN GİTTİ"

Gölcük’ün tahsisinin iptal edilmesine tepki gösteren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kendilerine fesihle ilgili gerekçe gösterilmediğini ifade ederek, "2040 yılına kadar Bolu Belediyesi’ne bedeli karşılığı tahsis edilmişti. Biz de burayı Boluspor’a vermiştik. Boluspor da buradan ciddi bir gelir elde ediyordu. Yapılan fesih işlemi Bolu’ya yapılan en büyük ihanettir. 2004 yılında Abant’ın gelirleri Boluspor’un elinden alınmıştı, şimdi de Gölcük’ün. Durup dururken Boluspor’un en önemli geliri elimizden gittii" dedi.

Bolu milletvekillerine çağrıda bulunan Özcan, şöyle decam etti: "Bu karar geri alınmalıdır. Bolu’nun 3 milletvekiline sesleniyorum, Bolu milletvekili olduğunuzu görelim. Gölcük’ün Boluspor’un elinden alınmasının önüne geçin. Yoksa 3 milletvekilimiz de aldığı oyların hakkını vermemiş olur. Görevlerini yapmamış olurlar. Gölcük’ü Boluspor’un elinden aldıran milletvekilleri olarak tarihe yazılırlar. 3’ü de bizim arkadaşımız. Biz niye vekil olarak sizleri Ankara’ya gönderiyoruz. Bolu’nun haklarını alamazlarsa, 3’üne de hakkımı helal etmiyorum."