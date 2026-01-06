Gölcük Tabiat Parkı’ndaki göl buz tuttu
Kaynak: DHA
Mutlu YUCA-Zübeyde ÖZMEN/BOLU, (DHA)- BOLU’da eşsiz manzarasıyla tatilcilerin ilgi odağı olan Gölcük Tabiat Parkı’ndaki 4,5 hektar büyüklüğündeki gölün yüzeyi buz tuttu.
Kent merkezine 10 kilometre uzaklıktaki çam ormanları arasındaki Gölcük Tabiat Parkı’nda bulunan göl, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan soğuk havanın ardından buz tuttu. Eşsiz manzarasıyla dikkat çeken 1217 metre rakımlı tabiat parkındaki 4,5 hektar büyüklüğündeki gölün yüzeyi tamamen buzla kaplandı. Göl çevresine 'Göl yüzeyine çıkmak tehlikeli ve yasaktır' yazılı tabelalar yerleştirildi. (DHA)
FOTOĞRAFLI