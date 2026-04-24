Gölde baygın halde bulundu: 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde gölde boğulma tehlikesi geçiren üniversite öğrencisi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Seyhan Baraj Gölü'nde dün arkadaşlarıyla yüzmek için girdiği suda boğulma tehlikesi geçiren ve ekiplerce kurtarılarak Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılan üniversite öğrencisi Mehmet Furkan Aksu (22), müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Aksu'nun cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından alınacak cenazenin Osmaniye'ye götürüleceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Kayıkhane Tesisleri yakınından arkadaşlarıyla yüzmek için suya giren üniversite öğrencisi M.F.A. (22), bir süre sonra gözden kaybolmuştu.

Öğrencinin arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Ekipler, gölde yaptıkları arama çalışmaları sonucu M.F.A'yı baygın halde bularak kıyıya çıkarmıştı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından M.F.A, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılmıştı.