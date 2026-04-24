Gölde baygın halde bulundu: 22 yaşındaki gencin hayati tehlikesi sürüyor

Adana’da Seyhan Baraj Gölü’ne giren üniversite öğrencisi Mehmet Furkan A. (22), boğulma tehlikesi geçirdi.

Ekipler tarafından bilinci kapalı halde sudan çıkarılarak kaldırılan gencin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olay dün öğle saatlerinde Çukurova Üniversitesi’nde bulunan Kayıkhane Tesisleri’nde meydana geldi.

Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencisi Mehmet Furkan A., 3 arkadaşıyla birlikte basketbol oynadıktan sonra serinlemek amacıyla Seyhan Baraj Gölü’ne girdi.

Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Mehmet Furkan gözden kayboldu.

Arkadaşları tarafından yapılan ihbar üzerine, olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye dalış yapan ekipler, bilinci kapalı genci sudan çıkardı.

Olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Mehmet Furkan, ambulansla Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi’ne kaldırıldı.

Gencin hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.