Golden Boy adayları güncellendi: Türkiye'den 4 futbolcu listede

21 yaş altı futbolculara verilen Golden Boy ödülünün favorileri güncellendi. Türkiye'den 4 futbolcu 100 kişilik listede kendisine yer buldu.

İtalya'nın önde gelen spor gazetesi Tuttosport tarafından Avrupa'da 21 yaş altı yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Golden Boy ödülü için 2024'ün listesinde haziran ayı güncellemesi yapıldı.

Listenin ilk 10 sırasında sadece iki isim değişti. Ajax'tan Jorrel Hato ve Atletico Madrid'den Arthur Vermeeren ilk 10 dışında kalırken bu isimlerin yerine Pau Cubarsi ve Aleksandar Pavlovic dahil oldu.

Ödülü geçen sene Jude Bellingham kazanmıştı.

Real Madrid forması giyen Arda Güler, Juventus'tan Kenan Yıldız, Beşiktaş'ta oynayan Semih Kılıçsoy ve Kasımpaşa'dan Yasin Özcan da listede kendine yer buldu.

Arda Güler 19, Kenan Yıldız 32, Semih Kılıçsoy 59, Yasin Özcan ise 67. sırada yer aldı.

Listede ilk 10'da yer alan futbolcular ise şöyle:

1. Lamine Yamal - Barcelona

2. Joao Neves - Benfica

3. Alejandro Garnacho - Manchester United

4. Warren Zaire-Emery - PSG

5. Leny Yoro - Lille

6. Savio - Girona

7. Kobbie Mainoo - Manchester United

8. Pau Cubarsi - Barcelona

9. Aleksandar Pavlovic - Bayern Münih

10. Rico Lewis - Manchester City