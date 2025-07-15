Goldman Sachs, dolar/TL'de yükseliş bekliyor

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, 40 seviyesinde işlem gören dolar/TL’ye yönelik 3,6 ve 12 aylık beklentilerini korudu. Banka, 12 ay sonrası kurun 45 liraya yükseleceğini öngörüyor.

Bankanın son raporunda 40,22 seviyesinde haftayı tamamlayana dolar/TL’de 3 aylık tahmin 41 olarak korundu. Banka, 6 aylık tahminini 43 lira, 12 ay sonrası için de 45 seviyesini öngördü.

45 liralık tahmini dikkate alındığında dolar/TL kurunda 12 aylık süreçte artış beklentisi yüzde 12,5 oluyor.

Bankanın 23 Mayıs tarihli küresel döviz raporunda Türk Lirası'na yönelik 3,6 ve 12 aylık kur tahminler sırasıyla 41, 43 ve 45 olarak açıklanmıştı. Tahminler değişmezken, dolar/TL yılbaşından bu yana yüzde 13,72 oranında arttı.

Kaynak: ekonomim.com