Goldman Sachs, dolar/TL tahminini yükseltti

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, 23 Mayıs’ta yayımladığı raporda Türk Lirası ile ilgili beklentilerini güncelledi.

12 aylık dolar/TL tahmini 42’den 45’e yükseltilirken, ABD’de artan korumacılığın zamanla dolar üzerinde baskı kuracağı öngörüsü paylaşıldı. Goldman Sachs, 3 aylık süreçte doların 41 liraya, 6 aylık süreçte ise 43 liraya yükseleceğini öngörüyor. Bankanın bir önceki tahminleri ise 37, 39 ve 42 lira seviyesindeydi.

CNBC-e'nin aktardığına göre, Mart ayında yaşanan kur dalgalanmasının ardından Merkez Bankası’nın faiz artışı ve diğer önlemleri sayesinde piyasada denge sağlandığı da vurgulandı.

Merkez Bankası’nın adımlarıyla brüt rezervlerin yaklaşık 14 milyar dolar arttığı, yerli yatırımcıların dolara yöneliminin azaldığı ve yabancı yatırımcıların pozisyonlarını önemli ölçüde küçülttüğü ifade edildi.