Goldman Sachs, Fed'in faiz indirimi için tarih verdi

Goldman Sachs ekonomistleri, Fed'in faiz indirimine 2024 ikinci çeyrekte başlamasını beklediklerini bildirdi.

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs ekonomistleri, Fed'in faiz oranlarını önümüzdeki haziran sonuna kadar düşürmeye başlayacağını ve bu noktadan itibaren kademeli olarak üç ayda bir indirime gideceğini öngörüyor.

Dünya'^da yer alan habere göre, aralarında Jan Hatzius ve David Mericle'nin de bulunduğu Goldman ekonomistleri pazar günü yayınladıkları bir notta, "Tahminimizdeki indirimler, enflasyon hedefe yaklaştığında fon oranını kısıtlayıcı bir seviyeden normalleştirme arzusundan kaynaklanıyor" dedi.

Goldman ekibi şimdilik faiz indirimlerinin 2024'ün ikinci çeyreğinde başlayacağını öngörüyor. Faizleri belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin önümüzdeki ay faiz artırımına gitmemesi ve Kasım toplantısında çekirdek enflasyon eğiliminin son bir artırımı gereksiz kılacak kadar yavaşladığı sonucuna varması bekleniyor.