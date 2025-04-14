Goldman Sachs, ons altın için yıl sonu tahminini yükseltti

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, önceki tahmini olan 3 bin 300 doları, beklenenden daha güçlü merkez bankası alımları ve küresel ekonomideki resesyon riskleri gerekçesiyle yukarı yönlü revize etti.

Goldman Sachs, 2025 yılı sonunda altının ons fiyatının 3 bin 700 dolara ulaşmasını bekliyor. Ayrıca, altının işlem aralığı için 3 bin 650 - 3 bin 950 dolar bandı öngörüldü.

cnbc-e'nin haberine göre, Goldman Sachs’ın yayımladığı notta, 2 Nisan’da açıklanan gümrük vergilerinin neden olduğu piyasa dalgalanmaları sonrası altının yüzde 5'e varan düşüş yaşadığı, ancak bu kayıplardan hızla toparlandığı vurgulandı. Banka, bu güçlü performansın altının güvenli liman kimliğini bir kez daha pekiştirdiğini belirtti.

ONS ALTIN YENİ HAFTAYA REKOR SEVİYEDE

Altın fiyatları, güne rekorla başladıktan sonra geri çekilme yaşadı.

Ons altın güne rekorla başladıktan sonra yüzde 0,1 düşüşle ons başına 3 bin 232,45 dolara geriledi. Gram altın güne yüzde 0,2'lik düşüşle başladı. Altının gram fiyatı 3 bin 950 lira seviyesinde işlem görüyor.