Goldman Sachs'tan altın fiyatları için yeni tahmin

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, Fed'in 2025 yılında daha az faiz indirimi yapacağı yönünde beklentileri nedeniyle, yıl sonu için 3 bin dolar olan altın tahminini ileri bir tarihe uzattı.

Goldman, artık yıl sonuna kadar altının ons başına 3 bin dolara ulaşmasını beklemediğini, Fed'in daha az faiz indirimi yapacağı beklentisiyle tahminini 2026 ortalarına ertelediğini belirtti.

cnbc-e'nin haberine göre, Goldman'ın ekonomistleri Fed'den bu yıl 100 baz puanlık önceki görünümden daha düşük olan 75 baz puanlık faiz indirimi bekliyor.

Analistler, artık yıl sonunda altının ons başına 2 bin 910 dolara ulaşacağını öngörüyor. Altın onsu uluslararası piyasalarda 2 bin 634 dolardan işlem görüyor.