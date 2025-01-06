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Goldman Sachs'tan altın fiyatları için yeni tahmin

Goldman Sachs, 2025 altın fiyatı tahminini Fed'in faiz indirimi beklentileri doğrultusunda değiştirdi. 3 bin dolar olan altın tahmini ileri bir tarihe uzatıldı.

Ekonomi
  • 06.01.2025 09:27
  • Giriş: 06.01.2025 09:27
  • Güncelleme: 06.01.2025 09:34
Goldman Sachs'tan altın fiyatları için yeni tahmin
Fotoğraf: DepoPhotos

ABD merkezli yatırım bankası Goldman SachsFed'in 2025 yılında daha az faiz indirimi yapacağı yönünde beklentileri nedeniyle, yıl sonu için 3 bin dolar olan altın tahminini ileri bir tarihe uzattı.

Goldman, artık yıl sonuna kadar altının ons başına 3 bin dolara ulaşmasını beklemediğini, Fed'in daha az faiz indirimi yapacağı beklentisiyle tahminini 2026 ortalarına ertelediğini belirtti.

cnbc-e'nin haberine göre, Goldman'ın ekonomistleri Fed'den bu yıl 100 baz puanlık önceki görünümden daha düşük olan 75 baz puanlık faiz indirimi bekliyor.

Analistler, artık yıl sonunda altının ons başına 2 bin 910 dolara ulaşacağını öngörüyor. Altın onsu uluslararası piyasalarda 2 bin 634 dolardan işlem görüyor.

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