Goldman Sachs, Türkiye'de faiz indirimi için tarih verdi

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye'de faiz indiriminin 2025 yılında başlayacağı öngörüsünde bulundu. Ayrıca Türkiye'deki bankalara yönelik hedef fiyatlarını güncelledi.

Goldman Sachs, politika faizinin bu yıl yüzde 50 düzeyinde kalacağı tahmininde bulundu.

2025'te faiz indirim döngüsünün başlayacağını öngören banka, bu durumda bankalar için net faiz marjının yükseleceğini ifade etti. Kurum, 2025 için swap maliyetleri hariç net faiz marjının özel bankalar için bir önceki yıla kıyasla 130 baz puan artarak yüzde 6'ya varacağını, kamu bankaları için ise bu marjın yıllık 50 baz puan artışla yüzde 3,6'ya çıkacağını tahmin etti.

Bu modele göre kurum özel bankalar için enflasyondan arındırılmış özkaynak kârlılığının pozitif bölgeye geçeceğini ifade etti.

'YÖNETİLEBİLİR RİSKLER VAR'

Bir önceki dezenflasyon döngüsünün başlangıcında hem özel sektör hem de kamu bankalarının değerlemelerinin yurt içi zirve seviyelerine ulaştığını hatırlatan Goldman Sachs analistleri özel sektör ve kamu bankalarının fiyat/kazanç oranına göre son 5 yıllık azami fiyat/kazanç oranına göre yaklaşık yüzde 18-16 iskontolu olduğunu belirtti. Ekonomim'in aktardığına göre, önceki dezenflasyonist döngüyle son döngü arasında paralellikler olsa da, bu kez yüksek faiz oranlarına dikkat çeken kurum bu nedenle kısa vadede varlık kalitesi tarafında yönetilebilir riskler gördüklerini bu doğrultuda, daha yüksek sermaye tamponlarına sahip olan ve değerinin altında görünen özel sektör bankaları için daha pozitif tarafta olduklarını belirtti.

BANKALAR İÇİN HEDEF FİYAT VE TAVSİYELERİ

▪️ Akbank için hedef fiyatını 72 TL'den 86 TL'ye yükseltti; tavsiyesini "al" olarak korudu.

▪️ İş Bankası C için hedef fiyatını 14,8 TL'den 20 TL'ye, tavsiyesini "nötr" den "al"a yükseltti.

▪️ Yapı Kredi Bankası için hedef fiyatını 38 TL'den 42,5 TL'ye yükseltti; tavsiyesini "nötr" olarak korudu.

▪️ Garanti BBVA için hedef fiyatını 91 TL'den 111 TL'ye yükseltti; tavsiyesini "nötr" olarak korudu.

▪️ VakıfBank için hedef fiyatını 16 TL'den 19 TL'ye yükseltti; tavsiyesini "sat" olarak korudu.

▪️ Halkbank için hedef fiyatını 11,9 TL'den 15,6 TL'ye yükseltti; tavsiyesini "sat" olarak korudu.

Kaynak: BloombergHT