Goldman Sahcs, Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs ekonomistleri, Türkiye'nin yıl sonu enflasyon ve politika faizi tahminlerini yükseltti.

Kurumun Türkiye'de yıl sonu enflasyonu için tahmini yüzde 27’den yüzde 29’a yükseltildi.

Banka 2026 yılı enflasyon tahminini ise değiştirmeyerek yüzde 20’de bıraktı.

Goldman Sachs ekonomistleri Clemens Grafe ve Başak Edizgil tarafından hazırlanan raporda yıl sonu için faiz beklentisi ise yüzde 35,5’ten yüzde 37’ye yükseltildi.

Raporda öne çıkan bir diğer ayrıntı ise Türk Lirası’na dair oldu. 2025’in üçüncü çeyreğinde TL’nin ABD doları karşısında yaklaşık yüzde 4,2 değer kaybettiği aktarıldı. Bu kaybın, enflasyon tahminlerinin yukarı yönlü güncellenmesinde rol oynadığı vurgulandı.