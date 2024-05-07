Goldman uyardı, bakır 10 bin doları test etti

Bakır fiyatları, Goldman Sachs’ın artan arz stresi konusunda uyarması sonrası ton başına 10 bin doları test etti.

Yatırımcıların ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizi düşürmesine ilişkin ihtimallerini artırması ve Goldman Sachs Groups Inc.'nin artan arz stresi konusunda uyarıda bulunmasıyla bakır ton başına 10 bin doları aştı.

Bakır fiyatları haftanın ikinci işlem gününde 10 bini test etmesinin ardından 9 bin 736 dolara kadar geriledi.

Metaller, ABD'deki zayıf istihdam verilerinin Fed'in bu yıl faiz oranlarını düşüreceği yönündeki spekülasyonları yeniden tetiklemesinin ardından risk varlıklarında daha geniş bir yükselişe geçti.

"TON BAŞI 12 BİN DOLARI GÖREBİLİR"

Dünya madenlerinin artan talebi karşılamakta zorlanması ve Fed'in gevşeme ihtimali bakır için olumsuz rüzgarları artırıyor. ABD'de swap piyasaları, Fed'in yıl sonuna kadar faiz indirimi ihtimalini nisan sonundaki yüzde 40 seviyesinden yüzde 53'e yükseltti.

Goldman ise yıl sonu fiyat hedefini ton başına 10 bin dolardan 12 bin dolara yükseltti.

Aralarında Nicholas Snowdon'un da bulunduğu banka analistleri yayımlanan bir notta, "2024'ten itibaren açık uçlu ve artan metal açıklarına doğru bir geçiş olacağını tahmin etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: BloombergHT