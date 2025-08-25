Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak CHP'den istifa etti
Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, CHP'den istifa etti. Budak, istifa gerekçelerine ilişkin kamuoyuna henüz ayrıntılı bilgi vermedi.
Kaynak: ANKA
Ardahan'ın Göle ilçesinin belediye başkanı Gökhan Budak, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa etti.
Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak’ın istifası, kamuoyunda ve yerel siyasette geniş yankı uyandırdı.
Resmi bir açıklama yapmayan Başkan Budak, istifa gerekçelerine ilişkin kamuoyuna henüz ayrıntılı bilgi vermedi.
Gökhan Budak, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yaklaşık 20 yıl sonra belediyeyi AKP'den CHP’ye kazandıran isim olmuştu.